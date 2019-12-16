Ялинки у центральному парку Львова пофарбують у червоний колір

Так виглядає процедура фарбування ялинок у Бахмуті

Ялинки у львівському парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького планують пофарбувати у червоний колір. 16 грудня їх уже обробили спеціальною речовиною з неприємним запахом, який стає інтенсивнішим при плюсовій температурі. Про це ZAXID.NET розповів директор Парку культури та відпочинку Олександр Молодий.

За його словами, такі заходи працівники провели через численні випадки крадіжок хвойних дерев напередодні новорічних свят.

Олександр Молодий зазначив, що чергову крадіжку ялинки скоїли сьогодні вночі, 16 грудня. Саме тому, аби уникнути викрадення дерев, їх й обробили спеціальною речовиною.

«Також ми будемо змінювати ще колір [ялинок] на червоний. Зараз же ми обробили їх такою речовиною, яка має неприємний запах, коли її заносять у більш-менш тепле приміщення», – розповіла інженерка з озеленення Парку культури та відпочинку Олена Кошельник.

За її словами, така фарба та речовини не будуть шкодити деревам та людям і мали б протриматися на ялинках до новорічних свят. Якщо ж через дощі чи сніг фарба змиється швидше, дерева будуть підфарбовувати.

«У нас там є не тільки ялинки, у нас є цінніші рослини, вони, можливо, не настільки відрізняються, щоб пересічна людина зрозуміла, що це якесь дуже дороге дерево, рідкісне. Тому ми мусимо обробляти всі хвойні, аби вберегти дерева», – додала Олена Кошельник.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Львівської міськради, у інших парках Львова ялинки не планують фарбувати чи обробляти спеціальними речовинами.

До слова, в інших містах України також застосовують фарбу і інсектициди, щоб уникнути крадіжок з міських парків. Цього року це робили наприклад, у Києві і у Бахмуті.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, у листопаді невідомі викрали з Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького рідкісний секвоядендрон. Окрім того, тільки за останні 3 роки в парку зловмисники вкрали і понищили понад 50 рідкісних дерев і кущів.