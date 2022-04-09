Бійці полку «Азов» вже понад місяць тримають оборону в оточеному Маріуполі

Агенція нацбезпеки Японії прибрала полк «Азов» зі свого списку терористичних організацій. Про це пише місцевий портал PSIA.

У відомстві зазначили, що їм прикро через те, що батальйон потрапив у список.

«Ми вирішили видалити наведений вище опис з "Довідника з міжнародного тероризму 2021" на нашому сайті, щоб запобігти поширенню інформації, яка відрізняється від фактів», – мовиться у повідомленні.

В той же час, японська сторона категорично заперечила повідомлення про те, що вона називала «Азов» – «неонацистською організацією».

Японські спецслужбовці констатували, що останнім часом деякі ЗМІ поширювали відверту брехню та приписували японській розвідці визнання «Азова» неонацистською організацією.