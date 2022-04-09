Японія вибачилась за внесення «Азову» до списку терористичних організацій
Японські спецслужбовці назвали цей інцидент випадковим
Агенція нацбезпеки Японії прибрала полк «Азов» зі свого списку терористичних організацій. Про це пише місцевий портал PSIA.
У відомстві зазначили, що їм прикро через те, що батальйон потрапив у список.
«Ми вирішили видалити наведений вище опис з "Довідника з міжнародного тероризму 2021" на нашому сайті, щоб запобігти поширенню інформації, яка відрізняється від фактів», – мовиться у повідомленні.
В той же час, японська сторона категорично заперечила повідомлення про те, що вона називала «Азов» – «неонацистською організацією».
Японські спецслужбовці констатували, що останнім часом деякі ЗМІ поширювали відверту брехню та приписували японській розвідці визнання «Азова» неонацистською організацією.