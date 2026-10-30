Яєчна шкаралупа може стати в пригоді для чищення сковорідки

Яєчна шкаралупа, яку зазвичай викидають після приготування їжі, може стати в пригоді під час прибирання на кухні. Якщо її подрібнити й змішати з харчовою содою, вийде суміш для очищення сковорідок від стійких жирових забруднень. Як приготувати та застосовувати цей засіб, розповідає ТСН.

Як приготувати засіб для чищення з яєчної шкаралупи?

Українська блогерка Ірина Денисенко поділилася рецептом засобу, який може замінити готові порошки для чищення. Його можна використовувати лише на поверхнях, придатних для очищення абразивами.

Для цього засобу вам знадобляться:

яєчна шкаралупа;

харчова сода – 4 столові ложки.

Спосіб приготування:

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Шкаралупу спочатку потрібно проварити у киплячій воді приблизно 5 хвилин. Потім промити під проточною водою та висушити у духовці. Коли вона стане сухою та крихкою, її буде легше подрібнити.

Після цього шкаралупу потрібно перетворити на дрібну крихту за допомогою блендера. До суміші слід додати харчову соду та ще раз ретельно подрібнити компоненти, щоб отримати однорідну суміш.

Готовий порошок можна використати для очищення посуду від жирового нальоту та інших стійких забруднень.

Як відмити сковорідку цим засобом?

Щоб скористатися домашнім засобом, спочатку змочіть забруднену поверхню теплою водою. Нанесіть невелику кількість суміші на губку та обережно протріть ділянки, де накопичився жир. Після очищення ретельно промийте посуд водою, щоб видалити залишки порошку.

Якщо жир старий і сильно пригорів, процедуру можна повторити. Але результат залежить від типу забруднення, матеріалу посуду та того, як давно утворився наліт.