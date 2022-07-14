Європейська комісія запропонувала країнам Євросоюзу укласти угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу та розширення трубопроводу для цього. Про це йдеться у проекті відповідного документа від 11 липня, пише 14 липня агенція Reuters.

Проект меморандуму про взаєморозуміння є частиною зусиль Європейського Союзу щодо скорочення залежності від російського газу через війну в Україні.

«Сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом, у тому числі за рахунок експорту до Європейського Союзу Південним газовим коридором обсягом не менше ніж 20 млрд кубометрів газу щорічно до 2027 року відповідно до комерційних потреб і ринкового попиту», – йдеться у проекті документа.

Reuters зазначає, що торік до європейських країн, таких як Італія, було доставлено понад 8 мільярдів кубометрів азербайджанського газу через Трансадріатичний газопровід, який є частиною трубопровідної мережі Південного газового коридору.

У проекті документа сказано, що обидві сторони заохочуватимуть фінансування розширення цієї мережі для збільшення постачань до Європи. Збільшення постачання також вимагатиме від Азербайджану розширення власного видобутку газу.

У проекті наголошується, що майбутні газові контракти мають бути узгоджені з цілями ЄС у сфері зміни клімату, що, на думку Брюсселя, вимагатиме різкого скорочення споживання газу, особливо після 2030 року.

Водночас наголошується, що обидві сторони повинні активізувати дії зі стримування викидів метану у своїх ланцюжках постачання.

Занепокоєння щодо подальших скорочень поставок російського газу посилилися цього тижня після початку планового ремонту газопроводу «Північний потік», яким газ надходить до Німеччини.