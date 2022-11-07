ЄС до кінця року надасть Україні ще 3 млрд євро допомоги для забезпечення основних функцій державного управління. Про це заявила речниця Єврокомісії з питань економіки й фінансів Верлі Найтц, передає «Укрінформ».

«Із 9 млрд євро пакету надзвичайної макрофінансової допомоги ми вже виділили мільярд у серпні поточного року. У жовтні ми виплатили подальші 2 млрд євро і до кінця року будуть виділені ще 3 млрд євро. Це означає, що до кінця року ми виплатимо 6 млрд із 9 млрд євро надзвичайного пакету макрофінансової допомоги для України», – сказала речниця.

Вона нагадала, що на початку року ЄС також виділив Україні 1,2 млрд євро як надзвичайного макрофінансового кредиту, тож з початку війни і до кінця поточного року Україна отримає 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

«Робота щодо виділення 3 млрд євро, що залишаються із загального пакету в 9 млрд євро, продовжується та відбувається паралельно із опрацюванням більш стратегічного та передбачуваного фінансування підтримки ЄС для України у 2023 році. Під час телефонної розмови з Президентом Зеленським очільниця Єврокомісії поінформувала його, що цього тижня вона запропонує суттєвий фінансовий пакет від ЄС в обсязі до 1,5 млрд євро щомісяця, на загальну суму до 18 млрд євро, які будуть суттєвим внеском у покриття фінансових потреб України у 2023 році», – зазначила Найтц.

За її словами, ці виплати будуть здійснені у вигляді вигідних довгострокових кредитів та сприятимуть просуванню України на її шляху до членства в ЄС.

Така фінансова підтримка від ЄС має супроводжуватися подібними внесками від інших ключових міжнародних донорів України, додала вона.

Водночас речниця утрималася від коментарів щодо того, чи входитимуть 3 млрд євро, що залишаються, до загального пакету у 18 млрд євро, які ЄС має намір виділити для України наступного року, ще раз наголосивши на тому, що робота над виділенням двох згаданих пакетів просувається «паралельно».