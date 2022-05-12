Євросоюз засудив спроби Росії створити нелегітимні адміністраації у Херсоні, Маріуполі та інших містах України

Будь-які спроби Росії провести так звані «референдуми» на тимчасово окупованих територіях України з метою проголошення нових «народних республік» чи приєднання до РФ є незаконними і не будуть визнані. Про це заявили в місії Євросоюзу при ОБСЄ під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 12 травня, у Відні, повідомляє «Укрінформ».

«Ми підтверджуємо наше рішуче засудження спроб Росії зі створення нелегітимних альтернативних адміністративних структур у Херсоні, Маріуполі та інших містах України. Будь-які спроби Росії провести так звані «референдуми» під дулом автомата на територіях, що знаходяться під контролем російських військових, з метою проголошення нових «народних республік» або приєднання до Росії є незаконними і не будуть визнані», – йдеться у заяві.

Також в Євросоюзі засудили примусову депортацію громадян України до РФ, а також до так званих «фільтраційних таборів».

«Ми засуджуємо введення російського рубля як грошової одиниці, використання російських навчальних програм, зміни назв міст і сіл та їх дорожніх знаків, а також будь-яку роздачу російських паспортів у спрощений та вибірковий спосіб серед громадян України», – зазначається у заяві.

Крім того, у ЄС висловили занепокоєння тим, що в Херсонській області окупанти повернули у вжиток російський імперський символ, а оператори мобільного зв’язку в окупованих районах Донецької та Луганської областей використовують російський код країни.

«Ми закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод і негайно звільнити усіх демократично обраних українських чиновників, які залишаються під вартою в Росії», – йдеться у заяві.