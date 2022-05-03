Окупанти намагаються переконати місцеве населення в остаточному встановленні контролю над зайнятими територіями

Росія виготовляє штампи й печатки для окупаційних адміністрацій Маріуполя. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до переліку установ, які отримають нові «атрибути», входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи. Їхнє виготовлення вже замовили приватним підприємствам у Ростовській області. Хоча більшість із будівель наразі вщент зруйновані російськими військами.

«Низка приватних підприємств Ростовської області отримала замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. До переліку установ, які отримають нові «атрибути», входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи. Навіть попри те, що більшість із них наразі вщент зруйновані російськими військами. На замовлених штампах і печатках міститься напис: «россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация», – повідомили 3 травня в зведенні ГУР.

У відомстві також розповіли, що з 15 квітня в Маріуполі працюють три російські мобільні крематорії, в яких знищують тіла вбитих. Незалежно перевірити цю інформацію наразі немає можливості.

За даними ГУР, в червні подібні штампи планують виготовляти для окупованого Херсону. Нагадаємо, 25 квітня російські військові зайняли будівлю Херсонської міськради. Як повідомляв ZAXID.NET, росіяни вже планують вивозити зерно і овочі з окупованої Херсонщини.

Раніше Росія офіційно оголосила план окупації сходу і півдня України. Також, за повідомленням ГУР, Росія розглядає можливість включення захоплених територій на півдні України до складу окупованого Криму. Про план їх інтеграції в російський економічний простір до 2030 року заявив 1 травня радник так званого «глави» Криму з інформаційної політики Олег Крючков.

Розвідники також наводять інформацію, яка поширюється серед російських військових, згідно з якою термін «спеціальної воєнної операції», як у Росії називають повномасштабну агресію проти України, визначено до вересня 2022 року.

Нагадаємо, що ситуація у Маріуполі є дуже складною. Частина мирних мешканців довгий час переховувалися в бункерах «Азовсталі», люди не могли покинути місто через постійні обстріли російських військ. Пізніше окупанти зруйнували обстрілами військовий шпиталь, який облаштували на «Азовсталі». А ситуація у бункерах заводу, де перебували кілька сотень цивільних разом із військовими, перетнула межу гуманітарної катастрофи. Лише 1 травня Україна змогла вперше евакуювати перших цивільних маріупольців з «Азовсталі».