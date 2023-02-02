Європейський Союз оголосить про виділення Україні додаткового пакета допомоги у розмірі 400 млн євро. Ці кошти спрямують на підтримку процесу реформ. Про це 2 лютого повідомив єврокомісар із питань бюджету Йоганнес Ган, передає Bloomberg.

За його словами, незабаром ЄС також запропонує продовжити призупинення всіх тарифів і заходів торговельного захисту щодо українського імпорту. ЄС також планує призупинити фінансові внески України для участі в програмах Євросоюзу, доки в Україні залишаються фінансові проблеми.

Зазначимо, що 2 лютого до України приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та 15 членів Європейської комісії для консультацій з українським урядом. 3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна – ЄС.

Під час саміту обговорюватимуть прогрес, якого вже досягла Україна на виконання вимог для вступу в ЄС.