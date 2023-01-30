Денис Шмигаль (ймовірно, зліва) розповів про план вступу України до Євросоюзу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про план набуття Україною членства в ЄС протягом двох років. Про це він сказав в інтерв’ю Politico.

«У нас дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023 році, ми можемо вже мати цей передвступний етап переговорів», – сказав Шмигаль.

Він також сподівається, що Україна зможе досягти істотного стрибка вперед під час саміту у Києві 5 лютого, особливо в конкретних сферах – угода про безвізовий режим для промислових товарів; призупинення митних зборів на український експорт ще на один рік; і «активний прогрес» у приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдиний платіжний простір євро) і включення України до зони мобільного роумінгу ЄС.

«Ми очікуємо прогресу та прискорення на нашому шляху до підписання цих угод», – сказав прем'єр-міністр України.

Шмигаль наполягає на тому, що уряд Зеленського серйозно ставиться до корупції. «У нас нульова толерантність до корупції», – сказав він, вказуючи на «блискавичну швидкість», з якою цього місяця були звільнені чиновники.

«На жаль, корупція народилася не вчора, але ми впевнені, що викорінимо її», – сказав він, відкрито заявивши, що це ключ до вступу країни до ЄС.

П'ятничний саміт у Києві буде присвячено досягненню правильного балансу між очікуваннями України і того, що може запропонувати Брюссель. Хоча національні лідери ЄС не будуть присутні на саміті, чиновники Європейської Ради були зайняті зв'язком з країнами-членами ЄС щодо підсумкового комюніке.