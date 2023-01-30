Керівник НАЗК Олександр Новіков зустрівся з послами G7 і ЄС у резиденції посла Японії

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розраховує на затвердження проекту Державної антикорупційної програми (ДАП) на 2023–2025 роки в Кабінеті міністрів України найближчими днями, але цьому може завадити спротив з органів, що належать до найбільш корумпованих сфер. Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» (G7) та Європейського Союзу у резиденції посла Японії в Україні.

«Ми дякуємо за включення затвердження Державної антикорупційної програми до пріоритетів послів G7. Затвердження ДАП є ключовим у подальшій реалізації Антикорупційної стратегії України, що допоможе Україні економити до 200 млрд грн платників податків щорічно та долати корупцію у сферах, які найбільш уражені корупцією. І це може гарантувати прозорість у майбутніх процесах, пов’язаних з відбудовою. Програма спрямована на подальше зміцнення антикорупційних інституцій в Україні, а також впровадження антикорупційних стандартів ЄС у ключових сферах суспільного життя та економіки. Це ще один вагомий крок на шляху інтеграції України до ЄС та НАТО», – розповів про програму очільник НАЗК.

Водночас у повідомленні НАЗК не сказано, які саме органи мав на увазі Новіков, коли говорив про спротив затвердженню цієї програми.

Голова НАЗК додав, що вже 3 лютого в Києві відбудеться важливий Саміт Україна-ЄС, тому держава має продемонструвати свою готовність до нього, затвердивши ДАП та продемонструвавши партнерам абсолютну нетолерантність України до корупції.

Своєю чергою посли країн G7 та ЄС висловили свою чітку підтримку якнайшвидшого ухвалення ДАП та відновлення інструментів запобігання корупції, зокрема – електронного декларування та фінансової звітності політичних партій.

Водночас Новіков сказав, що законопроект щодо відновлення електронного декларування очікує розгляду та ухвалення у Верховній Раді ще з осені минулого року.