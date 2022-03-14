Європейський Союз запровадить нові санкції проти найбільших російських нафтових компаній. Про це агенції Reuters повідомило джерело в дипломатичних колах ЄС.

Йдеться про «Роснєфть», «Транснєфть» та «Газпромнєфть» – на ці три компанії вже поширюються обмеження ЄС на кредити та боргове фінансування.

Відповідно до нового пакету, який обговорюють високопоставлені дипломати ЄС, компанії зіткнуться із забороною на інвестиції, яка, як очікується, заморозить їхнє фінансування з джерел у ЄС у нових проектах з видобутку та розвідки всіх викопних видів палива.

Водночас, нові заходи не завадять державам та компаніям ЄС купувати нафту у цих трьох російських компаній. Усе через занепокоєння ЄС щодо впливу санкцій на ціни та поставки нафти.

Відповідно до нових санкцій ЄС на ці три російські компанії буде накладено заборону на угоди, що заблокує інвестиції та інші перекази фінансових ресурсів компаніям.

За словами джерела, багато урядів ЄС попросили про винятки, які б дозволили компаніям ЄС оплачувати свої рахунки великим російським компаніям і продовжувати купувати їхню нафту.

Після внесення змін до юридичних текстів, щоб повністю прояснити, що нафту, як і раніше, можна купувати у російських компаній, високопоставлені дипломати ЄС мають намір обговорити і схвалити змінену пропозицію пізніше в понеділок.