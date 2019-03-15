ЄС та Україна ліквідують схему, яка дозволяла раднику Порошенка експортувати курятину без мит

В обмін на це ЄС збільшить квоти з 20 до 70 тисяч тонн на рік

ЕкономікаЮрій Братюк, 15 березня14041

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У п'ятницю, 15 березня, Євросоюз та Україна уклали попередню домовленність про закриття схеми експорту курятини, яка дозволяла компанії «МХП» безмитно експортувати курятину до ЄС.

Про це, з посиланням на власні джерела, повідомляє американське видання The Politico, яке спеціалізується на висвітленні американської та міжнародної політики. Зазначається, що угода про вільну торгівлю встановлює квоти на безмитне ввезення більшості товарів - у разі перевищення квот, подальший експорт оподатковується.

Проте, за інформацією журналістів, компанія «МХП», що належить раднику президента України Юрію Косюку, обійшла квоту на експорт курячого філе, продаючи до ЄС філе з кісткою, які не підлягає квотуванню ЄС та може ввозитися без мит. Після потрапляння на територію Євросоюзу, таке філе відправлялося на фабрики в Нідерландах та Словаччині, де оброблювалось і позбавлялося кістки.

Журналісти The Politico стверджують, що українські та європейські дипломати дійшли згоди припинити цю схему, збільшивши розмір квоти на експорт курячого філе з 20 тисяч тонн на рік до 70 тисяч тонн на рік.

В «МХП» звинувачення відкидають, проте сам Юрій Косюк в інтерв'ю «Голосу Америки» раніше зазначав, що розчарований угодою про зону вільної торгівлі з ЄС і назвав експортні квоти «катастрофічними». Не утоняючи деталей, Косюк заявив, що його компанія знайде вихід із ситуації і зможе налагодити співпрацю з ЄС.

«Незважаючи на їхні загороджувальні заходи, тарифи та квотування, ми будемо експортувати в Європу, вони не заховаються за своїм парканом. Ми розуміємо, як це зробити, як туди прийти. І ми будемо це робити, ми вже це робимо», - заявив Косюк.

Юрій Косюк є одним з найбагатших людей України – у 2018 році «Forbes Україна» оцінив його статки в 900 млн доларів США (6 місце у рейтингу). Свій капітал він заробив на аграрному бізнесі. Косюк є власником ПАТ «Миронівський хлібопродукт», яке вирощує і продає курятину під торговою маркою «Наша ряба». З липня по грудень 2014 року Косюк обіймав посаду першого заступника глави Адміністрації президента.

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