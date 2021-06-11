Уряд Вірменії схвалив угоду з Євросоюзом, в рамках якої вона отримає 3 млн євро в обмін на відмову від використання слова «коньяк» в назві напоїв, що виробляються в країні. Про це пише «Медуза».

Під час переговорів сторонам вдалось домовитися, що в рамках угоди 3 млн євро від ЄС підуть на розробку нового бренду, його популяризацію і підтримку конкурентоспроможності на зовнішніх ринках.

Випускати напої під брендом «коньяк» вірменські виробники повинні припинити з 2032 року. Після цього їм буде дано ще 11 років, щоб розпродати старі запаси.

Вірменія домовилася з ЄС про відмову від використання слів «коньяк» і «шампанське» в назві ще в листопаді 2017 року. Цей пункт був включений в угоду про всеосяжне і розширене партнерство.

Що не так з вірменським коньяком

Коньяк (фр. cognac) – міцний алкогольний напій з білих сортів винограду, один із видів бренді, який, згідно з міжнародним торговельним правом, походить від округи міста Коньяк в регіоні Нова Аквітанія у Франції.

В СРСР словом «коньяк» називали будь-який бренді, ця практика збереглася і в країнах, що утворилися після його розпаду. «Вірменський коньяк» – узагальнююче найменування бренду спиртного напою, виробленого в Вірменії. Саме вірменські коньяки за часів СРСР здобули популярність у багатьох країнах світу.

Проте назва «коньяк» юридично пов'язана з регіоном походження і тому її захищено законами контролю за походженням. Коньяк є суто французьким продуктом.

Міцні напої інших країн, а також напої, вироблені у Франції поза регіоном Шаранта, навіть якщо їх отримано дистиляцією виноградних вин, вироблених в регіоні Пуату-Шаранта, не мають права називатися коньяком на міжнародному ринку. Напої, виготовлені за подібними технологіями, але за межами зазначеного регіону, називають бренді.