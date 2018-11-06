ЄСПЛ визнав українську владу винною у погромі ромського табору на Одещині

Що таке «Твереза і зла молодь» і до чого тут неонацисти.

Погром стався ще 2002 року

Європейський суд з прав людини визнав українську владу винною в погромі ромського поселення в Одеській області, яке сталося 2002 року, і зобов'язав виплатити по 11 тис. євро моральної компенсації кожному з 12 постраждалих. Ще п'ятьом заявникам суд присудив по 9 тис. євро компенсації. Про це йдеться в рішенні суду від 6 листопада, інформує LB.ua.

Справа «Бурля та інші проти України» стосувалася погрому, влаштованого 2002 року в селищі Петрівка Одеської області.

«Постраждалі роми, зокрема, стверджували, що держава несе відповідальність за вторгнення і розграбування їхніх будинків, оскільки місцева влада в гіршому випадку була співучасником нападу, а в кращому - нічого не зробила, щоб запобігти цьому», – йдеться в рішенні.

ЄСПЛ одностайно ухвалив, що в цій справі є порушення ст. 8 (право на повагу будинку) і ст. 14 (заборона дискримінації) Європейської конвенції про права людини. Також суд вирішив, що стосовно низки заявників були порушення ст. 3 (заборона нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження) Конвенції.

Аргументи українського уряду про те, що влада не брала участі в погромі, ЄСПЛ відхилив. Суд також наголосив, що рішення правоохоронців не захищати цю групу осіб можна трактувати як таке, що принижує гідність.

Повідомляється, що 7 вересня 2002 року 17-річного етнічного українця убили у селі Петрівка, ймовірно, це зробив ром. У відповідь натовп місцевих жителів зажадав вигнання всіх ромів з села.

Місцева рада погодилася з таким рішенням і вимагала від правоохоронців вигнати «соціально небезпечних людей, незалежно від етнічного походження». Того вечора голова селища порадив ромам піти, щоб уникнути погрому, а вночі натовп з декількох сотень осіб обшукав будинки заявників і розгромив їх.

Під час атаки були присутні правоохоронці, але вони не намагалися запобігти спустошенню будинків і були зосереджені винятково на запобіганні людським жертвам.

Кримінальну справу було порушено 10 вересня 2002 року. У 2019 році розслідування зупинили.