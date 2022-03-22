Європа має розірвати усі зв’язки із нацистською росією. Це головна теза, з якою я виступив сьогодні на міжнародному форумі «Єднання місцевого самоврядування світу».

Сьогодні росія воює танками та ракетами на території України. Але треба розуміти, що є джерелом фінансування снарядів та бомб.

Російські культурні, дипломатичні, освітні, спортивні фронти відкриті по всьому світу.

росія не просто погрожує ядерним ударом по Європі. Вони вже сьогодні через неурядові організації готують ґрунт для того, щоб насаджувати своє бачення у кожному європейському місті.

Що ми чуємо сьогодні? «Росіяни не винні, бо це особисто путін напав на Україну».

Але давайте запитаємо у мешканців Маріуполя, Харкова чи Києва: у кожному винищувачі, який атакує наші міста точно сидить саме путін? Чи путін особисто ґвалтує жінок, вбиває дітей, розстрілює евакуаційні автобуси?

Сьогодні у Львові живе понад 200 тисяч вимушено переміщених українців. Вони змушені були втікати не від одного путіна. На них напали сотні тисяч росіян, рашистів, які сьогодні є представниками нацистського режиму.

Після завершення Другої світової війни ми всі мріяли збудувати континент, на якому більше ніколи не буде війни.

Європейські підручники історії розповідали, що росія перемогла у війні і знищила нацизм. Але тепер ми розуміємо, що ці підручники треба переписувати. Бо росія не перемогла нацизм, а очолила його.

Сьогодні ми всі маємо перемогти росію для того, щоб почати життя спочатку, почати будувати нову Європу за новими правилами. Вже точно без нацистської росії.

P.S. Фото з антиросійського мітингу у Тель-Авіві.

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