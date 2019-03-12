Європарламент більше не вважає Росію стратегічним партнером
Європарламентарі не розглядатимуть Росію як стратегічного партнера, доки триває агресія проти України
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Депутати Європейського парламенту підтримали резолюцію, що оцінює відносини між ЄС і Російською Федерацією. Про це повідомляє Deutsche Welle.
На пленарному засіданні в Страсбурзі у вівторок, 12 березня, за відповідну резолюцію проголосували 402 євродепутати. Проти висловилися 163 парламентарії, ще 89 утрималися. Текст резолюції склали на підставі доповіді, підготовленої латвійським євродепутатом Сандрою Калнієте.
Згідно з документом, Росія більш не може вважатися стратегічним партнером ЄС, оскільки Москва порушила міжнародне право і демократичні принципи. Серед порушень названі окупація і анексія Криму, «пряма і опосередкована» участь у збройних конфліктах у східній частині України, а також те, що Росія продовжує порушувати територіальну цілісність Грузії і Молдови.
У документі йдеться про те, що ЄС не може вбачати поступового повернення до «business as usual» у відносинах з Росією, доки країна не виконає у повному обсязі Мінські домовленості та не відновить територіальну цілісність України.
Євродепутати засудили Росію за дії на території ЄС, наприклад, за причетність до отруєння Сергія Скрипаля в британському Солсбері, кампанії дезінформації й кібератак, зв'язки уряду РФ з крайніми правими і популістськими силами в ЄС.
Щодо газопроводу «Північний потік-2», то в резолюції наголошено, що він збільшить залежність ЄС від постачань газу з Росії, загрожує внутрішньому ринку ЄС, не відповідає енергетичній політиці ЄС і його стратегічним інтересам, а тому повинен бути припинений.
У резолюції висловлено жаль через порушення прав людини в РФ, надмірні обмеження свободи слова і свободи зібрань, а також з приводу переслідувань і утисків правозахисників та активістів. У цьому контексті євродепутати закликали звільнити правозахисників і всіх громадян, затриманих за мирне висловлення своєї думки або участь у мітингах.
Депутати підтримали мандат на розгортання миротворчої місії ООН у східній Україні, а також закликали призначити спеціального посланника ЄС по Криму та Донбасу.
У ЄП висловили занепокоєння мілітаризацією Росією регіону Азовського, Чорного морів та Калінінградської області, а також порушенням територіальних вод європейських країн у Балтійському морі.
Європарламент також вказав Росії на її відповідальність за катастрофу рейсу МН17 у 2014 році, що підтверджено міжнародною слідчою групою.
У той самий час Європарламент бачить і позитивні приклади співпраці, що об'єднує ЄС, Росію, Норвегію, Ісландію і Раду Баренцевого/Євроарктичного регіону. Таку співпрацю Європарламент хоче зміцнювати.
«ЄС залишається відкритим до посилення відносин і до діалогу», - наголошено в резолюції.