Європейський парламент на засіданні у четвер, 24 листопада, проголосував за невизнання російських паспортів, виданих на тимчасово окупованих територіях України та Грузії. За таке рішення проголосували 531 євродепутат, семеро були проти, а 34 – утрималися, повідомляє прес-служба Європарламенту.

Як повідомляється, тепер Єврокомісія має проконсультуватися з країнами-членами ЄС і скласти список російських документів, які не приймають. Водночас ті, хто тікає від війни в Україні, все одно зможуть потрапити до ЄС з гуманітарних міркувань.

«Європейський парламент прагне зробити все можливе, щоб продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою правових та політичних засобів, щоб Путін заплатив високу ціну за цю незаконну війну та за міжнародні злочини, вчинені проти України та її народу», – сказав євродепутат Хуан Фернандо Лопес Агілар.

Зазначимо, що ще 12 жовтня Рада Європи погодила невизнання російських закордонних паспортів, виданих на окупованих територіях України та Грузії.

30 травня російський президент Владімір Путін підписав указ, який спрощує отримання російського громадянства дітьми-сиротами з України. В указі окремо згадані самопроголошені «ЛДНР», які є частиною України. Окупанти примушують людей приймати російське громадянство, залякуючи відсутністю соціальних виплат.