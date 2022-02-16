Європарламент підтримав надання Україні кредиту в розмірі 1,2 млрд євро в межах макрофінансової допомоги. Про відповідне рішення повідомив прем'є-міністр Денис Шмигаль у Twitter 16 лютого.

Пропозицію підтримали 598 депутатів Європарламенту, ще 55 проголосували проти. Рішення щодо виділення коштів також має погидити Рада ЄС. Очікується, що Україна отримає фінансову допомогу двома траншами.

Вітаю рішення @Europarl_EN надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. #ЄС ще раз демонструє свою єдність, непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та економічної та фінансової стабільності України.

Друзі пізнаються в біді. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 16, 2022

Рішення про новий пакет макрофінансової допомоги для України в розмірі 1,2 млрд євро Європейська комісія погодила 1 лютого. Так, Україна отримає першу частину коштів після підписання самого Меморандуму, а другу після виконання його умов, серед яких будуть визначені реформи для отримання коштів.

Речниця Єврокомісії Верлі Нуйц заявляла, що новий макрофінансовий пакет доповнює суттєву допомогу, яку ЄС вже надав Україні для підтримки стійкості країни та її модернізації, а також у боротьбі з пандемією Covid-19, на загальну суму понад 17 млрд євро з 2014 року.

До слова, 24 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявляла, що Україна зможе отримати ще 120 млн євро допомоги у вигляді грантів.