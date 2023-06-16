У четвер, 15 червня, Європарламент прийняв резолюцію, де у 17 пункті чітко йдеться про Застереження щодо підписання президентом містобудівної реформи (проект 5655). Цю законодавчу ініціативу лобіює голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, інформує рух Чесно.

«17. Застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкцій для внесення змін до законодавства таким чином, аби принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості; закликаємо Президента Зеленського не підписувати проєкт №5655 про містобудівну діяльність», – йдеться у 17 пункті резолюції Європарламенту.

Резолюція Європарламенту. Фото руху Чесно

Рух Чесно нагадує, що неодноразово наголошував на тому, що цей законопроект розроблений в інтересах недоброчесних забудовників і без урахування зауважень інших стейкхолдерів.

«Застереження Європарламенту щодо 5655 – це чіткий сигнал Офісу президента. Низка громадських організацій об’єдналася, щоб протистояти цьому неякісному документу, який протягнули завдяки голосам ексОПЗЖ наприкінці 2022 року. Рух Чесно оголосив голосування маркерним. Всі нардепи, хто голосував за цей ганебний проект отримали запис у “Політхабі”. Відбудова має відбуватися за чесними правилами», – наголошує лідерка Руху Чесно Віта Думанська.

Вона зазначає, що Чесно ініціював спільну заяву громадських організацій, до якої доєдналися ЗМІ, Асоціація міст України та архітектори.

«З самого початку текст проекту не був доступним, а у сесійній залі тисячі правок прийняли без обговорення. Понад 42 тисячі громадян вимагають ветувати проект, який зараз на розгляді у Володимира Зеленського. А в цей час Шуляк та віце-прем’єр Кубраков проводять десятки заходів з імплементації непідписаного проекту. Більше того, у не прийнятого законопроєкту з’явився свій сайт на урядовому домені, а стаття про альтернативний містобудівний кодекс, над яким працюють в профільному комітеті безслідно зникла з сайту "Урядового кур’єру"», — додає Думанська.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року парламент підтримав законопроєкт 5655. Того ж дня петиція з вимогою ветувати проект набрала понад 25 000 голосів.