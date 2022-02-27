Через напад Росії на Україну Євросоюз планує повністю закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Про це заявив журналіст німецького телеканалу ARD Маттіас Дайс.

За його словами, таке питання вже стоїть на розгляді країн-учасниць ЄС.

«Країни ЄС розглядають закриття повітряного простору для російських авіакомпаній. Щойно підтвердило мені надійне джерело», – йдеться в повідомленні журналіста.

На такі заходи держави Євросоюзу збираються піти, враховуючи можливість застосування «дзеркальних заходів» з боку Росії, яка вже закриває повітряний простір для тих авіакомпаній країн, які вже оголосили про своє рішення.

Таким чином на практиці це призведе до повної зупинки авіасполучення ЄС з РФ.

Нагадаємо, раніше про закриття повітряного простору для російських літаків оголосили всі країни Балтії, Польща, Болгарія, Румунія та Чехія.