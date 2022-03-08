Євросоюз розглядає режим Лукашенка у Білорусі як співагресора у війні, що Росія веде проти України. Про це ідеться у заяві ЄС, оприлюдненій під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у понеділок, 7 березня, повідомляє Укрінформ.

«Повномасштабна війна президента Путіна проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН і підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Історична резолюція ГА ООН минулого тижня показала, що міжнародне співтовариство єдино виступає проти російської загарбницької війни. Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування», – ідеться у заяві.

ЄС вимагає від Росії негайно припинити військові дії в Україні, вивести свої війська з усієї території України та поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України у межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Окремо від Росії вимагають припинити поширення дезінформації та кібератаки.

«Ми також повторюємо наш заклик до Білорусі не сприяти російській агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. ЄС рішуче підтримує невід’ємне право України на самооборону, а також зусилля українських Збройних сил із захисту територіальної цілісності і населення України відповідно до статті 51 Статуту ООН», – зазначено в документі.