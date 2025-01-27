Кая Каллас повідомила, що ЄС погодив продовження санкцій проти Росії

У понеділок, 27 січня, посли Європейського союзу погодили продовження санкцій проти Росії, термін яких спливає 31 січня, ще на пів року. Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

«Міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії. Це й надалі позбавлятиме Москву доходів для фінансування війни. Росія повинна заплатити за шкоду, яку вони завдають», – написала Кая Каллас у соцмережі Х.

«Радіо Свобода» із посиланням на чиновника у ЄС пише, що для цього Єврокомісія зобов’язалась продовжити перемовини з Україною щодо транзиту енергоносіїв. За даними Politico, Євросоюз оприлюднить заяву про занепокоєння Угорщиною щодо енергетичної безпеки країни у зв’язку з припиненням транзиту російського газу територією України.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна отримала гарантії енергетичної безпеки від Євросоюзу.

«Європейська комісія віддана справі захисту трубопроводів природного газу та нафти, що ведуть до країн-членів Європейського Союзу. Вони чітко дали зрозуміти: цілісність енергетичної інфраструктури, що постачає енергію в країни-члени ЄС, є питанням безпеки для всього ЄС. Єврокомісія також вимагає від України гарантій для збереження поставок сирої нафти до ЄС», – написав Петер Сійярто.

Додамо, що Євросоюз ухвалив проти Росії 15 пакетів санкцій. Їх продовжують кожні шість місяців, для цього необхідне рішення всіх 27 країн-членів ЄС.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна погодиться продовжити санкції проти Росії, якщо України відновить транзит російського газу гарантуватиме, що не припинить транзит нафти.