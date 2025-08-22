Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС надав Україні 168,9 млрд євро

У п’ятницю, 22 серпня, Європейська комісія виділила понад 4 млрд євро на підтримку Україні. У пресслужбі Єврокомісії приурочили транш до Дня Незалежності України.

«Напередодні 34-ї річниці незалежності України, яка відзначається 24 серпня, ЄС ще раз висловлює свою непохитну підтримку, виділивши країні 4,05 млрд євро», – йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії.

Зазначається, що у пакет допомоги входить 3,05 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility. Ще 1 млрд євро виділили на макрофінансову допомогу за програмою MFA.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що нова виплата підкреслює відданість європейських лідерів «не лише відновленню України, а й її майбутньому як суверенної та демократичної країни».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії до України ЄС надав 168,9 млрд євро гуманітарної, фінансової та військової допомоги Україні. З них – 22,7 млрд євро за механізмом Ukraine Facility.

Зазначається, що виплата 4 млрд євро для України демонструє зобов'язання України впроваджувати реформи, узгоджені в плані євроінтеграції.

Нагадаємо, 22 серпня Європа також надала Україні додаткові 1,5 млрд доларів на закупівлю американської зброї у межах ініціативи з оборонної підтримки Києва PURL.