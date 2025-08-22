Європа виділила Україні 1,5 млрд доларів на купівлю американської зброї
Ініціатива PURL забезпечує критично важливі поставки американської зброї Україні за гроші країн НАТО
Європа надала Україні додаткові 1,5 млрд доларів на закупівлю американської зброї у межах ініціативи з оборонної підтримки Києва PURL. Про це в п’ятницю, 22 серпня, повідомили президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
«Додаткові 1,5 млрд доларів вже виділено на основні потреби – ППО, боєприпаси та інше. Потім будуть додаткові пакети допомоги. Союзники вкладаються в підтримку, яка не тільки підвищує рівень безпеки України, але й покращує економіку», – сказав Рютте.
Володимир Зеленський також розповів, що обговорив з генсеком НАТО «наступні спільні кроки», для гарантування безпеки й наближення «реального завершення війни».
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте 22 серпня прибув з неоголошеним візитом до Києва та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським.
Що таке програма PURL
14 липня президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосили про нову ініціативу з метою зміцнення оборони України та задоволення нагальних потреб країни. Ініціатива одержала назву Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) і передбачає надання Україні необхідного військового обладнання з США, яке фінансується європейськими союзниками та Канадою.
Уже 5 серпня Швеція, Норвегія та Данія повідомили, що виділять 486 млн доларів на озброєння України через ініціативу PURL.
13 серпня Латвія приєдналась до ініціативи НАТО – країна надасть щонайменше 2 млн євро на закупівлю американської зброї для України.