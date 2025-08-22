Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Володимир Зеленський у Києві, 22 серпня

Європа надала Україні додаткові 1,5 млрд доларів на закупівлю американської зброї у межах ініціативи з оборонної підтримки Києва PURL. Про це в п’ятницю, 22 серпня, повідомили президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

«Додаткові 1,5 млрд доларів вже виділено на основні потреби – ППО, боєприпаси та інше. Потім будуть додаткові пакети допомоги. Союзники вкладаються в підтримку, яка не тільки підвищує рівень безпеки України, але й покращує економіку», – сказав Рютте.

Володимир Зеленський також розповів, що обговорив з генсеком НАТО «наступні спільні кроки», для гарантування безпеки й наближення «реального завершення війни».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте 22 серпня прибув з неоголошеним візитом до Києва та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Що таке програма PURL

14 липня президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосили про нову ініціативу з метою зміцнення оборони України та задоволення нагальних потреб країни. Ініціатива одержала назву Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) і передбачає надання Україні необхідного військового обладнання з США, яке фінансується європейськими союзниками та Канадою.

Уже 5 серпня Швеція, Норвегія та Данія повідомили, що виділять 486 млн доларів на озброєння України через ініціативу PURL.

13 серпня Латвія приєдналась до ініціативи НАТО – країна надасть щонайменше 2 млн євро на закупівлю американської зброї для України.