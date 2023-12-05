Тревор Джейкоб після того, як вистрибнув зі свого літака над горами Лос-Падрес у Каліфорнії

У США засудили до шести місяців увʼязнення YouTube-блогера Тревора Джейкоба, який навмисно розбив літак заради переглядів, а потім намагався перешкодити розслідуванню. Про це пише BBC.

Як повідомляється, у грудні 2021 року чоловік опублікував відео авіакатастрофи з натяком на те, що це був нещасний випадок. Сам блогер катапультувався з літака з палицею для селфі в руках і розкрив парашут, щоб безпечно приземлитися. Однак федеральна прокуратура Каліфорнії заявила, що Джейкоб, найімовірніше, вчинив це правопорушення, щоб створити резонанс навколо себе в соціальних мережах і новинах, а також заробити на перегляді відео. До слова, на момент написання новини відео блогера набрало 4,4 млн переглядів та понад 21 тис. коментарів.

відео TrevorJacob

В угоді про визнання провини блогер зазначив, що зняв відео для реклами якогось товару. Він визнав себе винним за одним з пунктів обвинувачення, зокрема у знищенні та приховуванні доказів, що перешкоджало розслідуванню. Джейкоб визнав, що «цей досвід був принизливим», і назвав вирок «правильним рішенням».

Як інформував ZAXID.NET, у листопаді 2021 року Тревор Джейкоб вилетів з аеропорту Санта-Барбари в Каліфорнії, встановивши на літак камери й взявши із собою палицю для селфі.

В Офісі прокурора Центрального округу Каліфорнії вважають, що чоловік планував не досягти місця призначення, а катапультуватися з літака під час польоту та зняти на відео свій стрибок із парашутом у той час, як камери на літаку мали транслювати, як той розбивається.

Через два дні блогер повідомив Національну раду з безпеки на транспорті про авіакатастрофу , але сказав слідчим, що не знає, де перебувають уламки. 10 грудня 2021 року Джейкоб із другом вилетіли на місце катастрофи та відбуксирували розбитий літак до округу Санта-Барбара. За кілька днів він знищив частини літака та розмістив їх у смітниках навколо аеропорту та в інших місцях, щоб ввести в оману слідчих.

23 грудня 2021 року він завантажив на YouTube відео під назвою «I Crashed My Plane» («Я розбив свій літак»), а вже у квітні наступного року його позбавили ліцензії пілота.