Американець розбив літак, а потім приховав його уламки, щоб ввести слідство в оману

Американському YouTube-блогеру загрожує 20 років ув’язнення за те, що у 2021 році він розбив свій одномоторний літак, щоб збільшити популярність свого каналу.

29-річний ютубер Тревор Джейкоб, якого звинувачують у навмисному розбитті свого літака, щоб отримати більше переглядів, визнав себе винним у перешкоджанні федеральному розслідуванню, оголосило Міністерство юстиції США. Відповідно до заяви прокуратури США, він навмисно знищив уламки невеликого одномоторного літака, який раніше впав у національний ліс Каліфорнії Лос-Падрес у 2021 році. За це йому загрожує 20 років в’язниці.

Як пише The Guardian, перед тим, як літак розбився, Джейкоб Тревор стрибнув з парашутом. Пізніше він завантажив на YouTube відео, яке задокументувало цю подію. Спочатку він сказав слідчим, що його літак втратив потужність і що він не знає, де перебувають уламки. Його історія, однак, викликала сумніви серед авіаційних експертів і федеральних органів влади. Пізніше вони з’ясували, що Джейкоб не намагався зателефонувати до управління повітряним рухом, перезапустити двигун або шукати безпечне місце для посадки.

24 листопада 2021 року Джейкоб встановив кілька відеокамер на різних частинах літака та спорядив себе парашутом, відеокамерою й палицею для селфі. Приблизно через 35 хвилин польоту він вистрибнув з літака і почав знімати апарат. Як тільки він торкнувся землі, він відправився на місце аварії та забрав з уламків відео.

YouTuber pilot Trevor Jacob who bailed out midair and deliberately sent his plane crashing into the ground to bolster viewing numbers on his channel could be jailed for up to 20 years, US authorities have said. pic.twitter.com/ojWzX2NNym — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 12, 2023

Через два дні блогер повідомив Національну раду з безпеки на транспорті про авіакатастрофу , але сказав слідчим, що не знає, де перебувають уламки. 10 грудня 2021 року Джейкоб із другом вилетіли на місце катастрофи та відбуксирували розбитий літак до округу Санта-Барбара. За кілька днів він знищив частини літака та розмістив їх у смітниках навколо аеропорту та в інших місцях, щоб ввести в оману слідчих.

23 грудня 2021 року він завантажив на YouTube відео під назвою «I Crashed My Plane» («Я розбив свій літак»), яке переглянули понад 3 млн людей. У квітні наступного року його позбавили ліцензії пілота.