Юні та винахідливі

У суботу 31 березня у Львові відбулася Всеукраїнська конференція унікальних тінейджерів «Завтра_2037». У ній взяли участь триста талановитих підлітків від 11 до 19 років з усієї України. ZAXID.NET відвідав конференцію і поспілкувався з її учасниками, які вже сьогодні змінюють світ своїми ідеями і відкриттями. З-поміж презентованих проектів ми обрали 5 найцікавіших.

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Чат-бот економить час

15-річний львів'янин Дмитро Лопушанський на конференції вдруге. У жовтні 2017 року він їздив до Києва, як учасник дискусії про віртуальну реальність. Цього року Дмитро вже презентує свої проекти: «Я два роки займаюся програмуванням. Мій головний проект — це соцмережа Tagbe. Її суть полягає в здатності сортувати пости за пріоритетністю: робота, друзі, сім'я тощо. Зараз соцмережі змішують докупи всю інформацію, створюють хаос, пожирають нашу увагу і час. А моя соцмережа зможе підлаштуватися під кожного користувача, який вкаже свої вподобання чи улюблені сайти. Ще одна моя розробка — це чат-бот Newskit. Він теж фільтруватиме новини для користувачів. На цій конференції мені важливо не лише показати себе, але й мотивувати ровесників. Адже не кожен підліток знає, ким хотів би стати в житті. Я вже визначився, тож, можливо, мій приклад комусь допоможе».

Програміст Дмитро Лопушанський працює над онлайн-проектами

Анімація — це серйозно

Кияни Ірина та Ілля Мельниченки на конференції вже втретє. У Львові сестра з братом проводять майстер-клас зі створення анімації. Батьки Ірини та Іллі заснували анімаційну студію «Червоний собака», а діти перейняли тонкощі творчої професії. «Цього року дуже багато програмістів. Ми тут, мабуть, єдині не з цієї сфери. Ну, є ще хлопчик, який співає», — розповідає 16-річна Ірина Мельниченко. Молодший на три роки Ілля відзначає, що на підлітковій конференції презентують цілковито дорослі проекти: «Ми теж пояснюємо, що анімація — це серйозне заняття. Потрібно багато працювати, щоб вийшло щось класне. Я зараз серйозно вивчаю 3D-анімацію. Планую й далі розвиватися у цьому напрямку».

Ілля та Ірина Мельниченки створюють анімацію з раннього дитинства (фото - womo.ua)

Винаходи рятують життя

Зі сцени одна за одною звучать мотиваційні промови в стилі TED. Помітно, що учасники старанно тренувались перед виступами. Аудиторію надихають не лише проекти, а й особисті історії промовців. 17-річна Анастасія Лівочка після окупації Донецька переїхала до Львова. Тут вона продовжила навчатися і розробила кілька винаходів, одним із яких тепер користуються в українській армії. «Мій розсікач диму допомагає приховати позиції наших військових. Тепловізорам стає складніше виявити локацію з якої йде дим і тепло від печі», - пояснює винахідниця. Після успіху першого винаходу Анастасія не зупинилася і створила пристрій для дозування прального порошку, з яким стала фіналісткою престижних конкурсів в США, Бразилії і Швеції.

Винахідниця Анастасія Лівочка стала фіналісткою трьох міжнародних конкурсів

Штучний інтелект і розумна урна

Ще одна учасниця зі Львова — 16-річна Соломія Леньо. Дівчина цікавиться штучним інтелектом і розробляє програмне забезпечення, яке полегшить діагностику патологій серця. Нещодавно Соломія вийшла до фіналу міжнародного конкурсу Intel ISEF, який відбудеться в американському Піттсбургу. «Тут на конференції зібралося багато непересічних людей, генераторів ідей. Приємно бачити інтерес до виступів і розробок. Такі події для мене — гарна можливіть розшитири спільноту однодумців», - розповідає одинадцятикласниця.

Винахідниці Соломія Леньо (зліва) і Єлізавета Годовікова презентували на конференції свої розробки

Проект киянки Єлізавети Годовікової має назву Waste Manager і допомагає контролювати наповненість сміттєвих контейнерів у місті. «Я з дитинства цікавилася винаходами, тому вступила до технічного ліцею. Проект розумної урни народився спотанно, я декілька разів його вдосклналювала. Формат публічних виступів не для мене — досі не можу позбутися страху перед сценою. Хоча потім приємно, що люди підходять і кажуть, що все було круто», - зізнається Єлізавета.

Назва конференції «Завтра_2037» вказує на те, що через два десятиліття саме сучасні підлітки визначатимуть яким буде життя в Україні. За словами засновниці проекту Ірини Рубіс, абсолютну більшість львівських учасників становлять програмісти і автори технологічних проектів. Наступного року організатори планують повернутися до Львова з розширеним складом учасників і новою програмою.