Оплатити проїзд можна буде лише за допомогою банківської картки чи проїзного

В Тернополі пасажири громадського транспорту кілька тижнів не зможуть оплачувати проїзд за допомогою пристроїв з функцією NFC, а саме телефоном, годинником та фітнес-браслетом. Призупинення такої послуги пов'язано з технічними роботами в банку, який здійснює фінансові операції та нарахування на рахунки за оплату проїзду в транспорті.

В Тернополі безготівковий проїзд у всіх видах транспорту діє вже кілька років. У тролейбусах, автобусах та маршрутних таксі сплатити можна безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC (телефоном, годинником, або ж фітнес-браслетом), «Соціальною картою тернополянина», неперсоніфікованим електронним квитком або разовим проїзним квитком. Однак з 10 липня і продовж двох тижнів пасажири не зможуть в транспорті розрахуватися електронними пристроями з безготівковою оплатою. У міськраді пояснили ZAXID.NET, що це пов'язано з тим, що банк, який приймає дані платежі проводить технічні роботи і підтримку системи.

«Якщо пасажир не має квитка «Соціальна картка тернополянина», яка дає можливість оплачувати проїзд дешевше, то він може здійснити оплату за проїзд безконтактною банківською карткою, або ж звичайним проїзним квитком тривалої дії. Це квиток можна придбати та поповнити у будь-якому авторизованому пункті поповнення електронних квитків, яких є кілька десятків у Тернополі», – повідомили ZAXID.NET в Тернопільській міській раді.

Проїзний квиток – це пластикова картка, яка вартує 25 гривень. Також її необхідно поповнити на довільну суму грошей. При оплаті неперсоніфікованим проїзним квитком тривалого користування вартість проїзду у громадському транспорті становить 9 гривень. При оплаті банківською карточкою – 10 гривень, а при розрахунку «Соціальною карткою тернополянина» – 8 гривень.

У міській раді також зазначили, що Знайти пункти поповнити проїзних квитків можна у мобільному додатку «е-Тернопіль» у розділі «Де транспорт» – «Термінали». Завантажити додаток можна на будь-які смартфони на операційних системах Android та на iOS.