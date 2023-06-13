У Чернівцях вдвічі зросте вартість проїзду в маршрутних таксі для учнів. Наразі школярі користуються пільговим проїздом на час навчання і платять по 7 гривень за одну поїздку. А з 1 липня проїзд для учнів вартуватиме 14 гривень.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 9 червня 2022 року, учні шкіл, ліцеїв та гімназій можуть користуватися пільговим проїздом в маршрутках до 1 липня 2023 року, повідомило видання «Молодий буковинець». У прес-службі Чернівецької міської ради зазначили, що виконком приймав рішення про пільговий проїзд для школярів на весь період навчального процесу.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 24.06.2022 року тривалість навчального року становить з 1 вересня 2022 року по 30 червня 2023. Тому відповідно до 30 червня вартість проїзду для учнів складатиме 7 гривень.

Вже з 1 липня проїзд для школярів в маршрутках зросте вдвічі і становитиме 14 гривень. Таку вартість установлять до початку нового навчального року. Влітку також виконавчий комітет Чернівецької міської ради розгляне питання про пільговий проїзд у маршрутних таксі для школярів і тоді визначать нову ціну на проїзд в громадському автомобільному транспорті. Нагадаємо, що в тролейбусах Чернівці школярі їздять безкоштовно.