У четвер, 9 червня, у львівському трамваї виник конфлікт між пасажиром та контролером. В результаті 52-річний працівник «Львівелектротрансу» отримав тілесні ушкодження та позбувся кількох зубів. Нападником на контролера виявився мешканець Дніпропетровської області, повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції.

Конфлікт між контролером та пасажиром виник у трамваї під час руху вулицею Степана Бандери. Один з пасажирів спробував втекти з трамвая, тому що не придбав квиток і їхав «зайцем». Під час спроби втечі він вдарив контролера по обличчю. Нападника вдалося притримати до приїзду правоохоронців, чоловіка забрали до відділку поліції.

У поліції встановили особу порушника, ним виявився 34-річний мешканець Дніпропетровської області. У ЛКП «Львівелектротранс» ZAXID.NET підтвердили, що такий інцидент трапився, однак відмовилися коментувати, бо ведеться слідство.

З власних джерел ZAXID.NET відомо, що чоловік вибив контролерові кілька зубів.

До слова, вартість повного квитка для проїзду у трамваї становить – 10 грн, а штраф за безоплатний проїзд – 200 грн.