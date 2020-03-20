З бюджету Львівщини виділили 20 млн грн на премії працівникам чотирьох лікарень

Премії на рахунки медиків надійдуть протягом двох робочих днів

З обласного бюджету Львівщини виділено 20 млн грн на премії лікарям та медичному персоналу лікарень, які безпосередньо задіяні до лікування хворих з підозрою на коронавірус. Відповідне розпорядження у четвер, 19 березня, підписав голова ЛОДА Максим Козицький. Загалом на протидію епідемії виділено понад 86 млн грн з обласного та місцевих бюджетів.

Зокрема, премії отримають медичні працівники чотирьох закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування:

Львівська обласна інфекційна лікарня;

Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи;

Львівський регіональний фтизіо-пульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр;

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як запевняє керівник ЛОДА, гроші на рахунки медиків надійдуть протягом двох робочих днів.

Окрім премій, понад 22 млн грн з обласного бюджету скеровано на закупівлю обладнання та засобів захисту для лікарень та медиків.

Раніше уже було виділено 7 млн грн з резервного фонду області на матеріально-технічне забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам із захворюванням, спричиненим COVID-19 у КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня», які уже закуповують. Також кошти в сумі 7 млн грн субвенції з міського бюджету буде скеровано на проведення протиепідеміологічних заходів.

Окрім того, виділено з районних бюджетів та бюджетів ОТГ 11 млн грн для медичних закладів районного рівня, які визначені як опорні у боротьбі з коронавірусом.

Загалом, станом на сьогодні з обласного та місцевих бюджетів області для запобігання епідемії коронавірусу скеровано понад 86 млн грн. Допомагають лікарням і небайдужі бізнесмени. Так за останню добу меценати скерували на потреби медзакладів 5 млн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії епідемії коронавірусу, відповідно до якого з державного бюджету передбачені премії в розмірі 200% від посадового окладу для всіх медпрацівників, які працюватимуть з інфікованими.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що працівники львівських комунальних підприємств Львова та медики, які посилено працюють під час карантину, теж отримають премії.