З бюджету Львівщини виділили 20 млн грн на премії працівникам чотирьох лікарень

ЕкономікаНаталія Шутка, 20 березня40040

До теми

З бюджету Львівщини виділили 20 млн грн на премії працівникам чотирьох лікарень
фото ЛОДА
Премії на рахунки медиків надійдуть протягом двох робочих днів

З обласного бюджету Львівщини виділено 20 млн грн на премії лікарям та медичному персоналу лікарень, які безпосередньо задіяні до лікування хворих з підозрою на коронавірус. Відповідне розпорядження у четвер, 19 березня, підписав голова ЛОДА Максим Козицький. Загалом на протидію епідемії виділено понад 86 млн грн з обласного та місцевих бюджетів.

Зокрема, премії отримають медичні працівники чотирьох закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування:

  • Львівська обласна інфекційна лікарня;
  • Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи;
  • Львівський регіональний фтизіо-пульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр;
  • Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як запевняє керівник ЛОДА, гроші на рахунки медиків надійдуть протягом двох робочих днів.

Окрім премій, понад 22 млн грн з обласного бюджету скеровано на закупівлю обладнання та засобів захисту для лікарень та медиків.

Раніше уже було виділено 7 млн грн з резервного фонду області на матеріально-технічне забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам із захворюванням, спричиненим COVID-19 у КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня», які уже закуповують. Також кошти в сумі 7 млн грн субвенції з міського бюджету буде скеровано на проведення протиепідеміологічних заходів.

Окрім того, виділено з районних бюджетів та бюджетів ОТГ 11 млн грн для медичних закладів районного рівня, які визначені як опорні у боротьбі з коронавірусом.

Загалом, станом на сьогодні з обласного та місцевих бюджетів області для запобігання епідемії коронавірусу скеровано понад 86 млн грн. Допомагають лікарням і небайдужі бізнесмени. Так за останню добу меценати скерували на потреби медзакладів 5 млн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії епідемії коронавірусу, відповідно до якого з державного бюджету передбачені премії в розмірі 200% від посадового окладу для всіх медпрацівників, які працюватимуть з інфікованими.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що працівники львівських комунальних підприємств Львова та медики, які посилено працюють під час карантину, теж отримають премії.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Львівські комунальники та медики отримають доплати за роботу під час карантину ZAXID.NET
Верховна Рада ухвалила закон для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук