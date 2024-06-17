Назар Гусаков та Андрій Садовий

30-річний львів'янин Назар Гусаков отримав від міста першу партію ліків, на яку з бюджету виділили 3,5 млн грн. Йдеться про 14 флаконів «Рисдипламу», які потрібні для лікування СМА другого типу. У пресслужбі Львівської міської ради у понеділок, 17 червня, розповіли, що ще 14 флаконів безкоштовно надасть компанія «Рош Україна», яка з 2023 року подвоює кожну куплену Львовом пачку препарату. Відтак Назар Гусаков отримає 28 флаконів ліків. Цього йому вистачить до березня 2025 року.

«Протягом останніх 12 років я завжди йшов своєю непростою та унікальною дорогою. Я свідомо обрав залишитись вдома, а не їхати. Будувати та покращувати його тут – бо це мій дім. Поруч зі мною – найкращі люди. Ми йшли до цього довго, і це сталося: певний час мені буде легше підтримувати свій стан частиною препаратів. Я дякую Андрію Садовому, депутатам та усім причетним за цей шлях. Дякую за частину препарату evrysdi, котрий є необхідністю, щоб жити», – сказав Назар Гусаков.

Зазначимо, що львів'янин Назарій Гусаков мешкає на Левандівці з дідусем і бабусею, а його мама з сестрою – у Мілані. Чоловік народився здоровим, але хвороба проявилася, коли йому був рік. У Львові серед дорослих лише Назар Гусаков має генетично підтверджений діагноз – СМА другого типу. У пресслужбі ЛМР розповідають, що у 6 років Назар міг сидіти без опори й піднімати руку, але зараз він може рухати лише пальцями рук і головою. Без постійного лікування стан чоловіка погіршується.

Попри хворобу Назар Гусаков працює менеджером з комунікацій кіберспортивної команди NAVI (Natus Vincere), є амбасадором Української професійної кіберспортивної Асоціації, адміністратором групи «Чим живе Левандівка» у Facebook. Крім цього, львів'янин бере участь у проєктах з просування інклюзії у Львові. До повномасштабної війни чоловік працював на трьох роботах і самостійно оплачував лікування. За його словами, в Україні хворі на СМА на місяць витрачають 4-5 тис. євро на масажі, ін'єкції, заняття з реабілітологом, а на препарат «Рисдипламу» – приблизно 20 тис. доларів.

Довідка. СМА (спінальна м’язова атрофія) – рідкісне генетичне захворювання, яке вражає моторні нейрони у спинному мозку, викликає атрофію м'язів, порушення дихання та ковтання.