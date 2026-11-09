Команда лікарів, яка звільнила дихальні шляхи дівчинки від будівельного шурупа

До Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») госпіталізували дівчинку, якій ще немає й 4 років, із задишкою, кашлем і неспокоєм. Рентген-знімок показав, що у бронхах маленької пацієнтки є довгий і гострий будівельний шуруп. Її відразу взяли в операційну.

Дівчинка із Шептицького. Батьки спершу звернулися до місцевих лікарів, а ті після рентгену скерували дитину до торакальних хірургів Львова. Дитину госпіталізували у стані середньої важкості з вираженим кашлем, задишкою та неспокоєм, повідомили у лікарні.

«Це шуруп, і він достатньо гострий та довгий. Головна небезпека полягала в тому, що він міг поранити стінку бронха, викликати перфорацію або сильну кровотечу. Тому діяти потрібно було якнайшвидше. Що довше стороннє тіло перебуває в бронхах, то більше набрякає слизова та посилюється запальний процес», – каже торакальний хірург Центру дитячої медицини. Олександр Колодій.

Мама дівчинки розповіла лікарням, що донька самостійно дістала шуруп із плінтуса вдома, який і опинився в дихальних шляхах.

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Будівельний шуруп у дихальних шляхах дитини виявили під час рентгену

Торакальному хірургу Олександру Колодію, на жаль, доводиться доволі часто діставати сторонні предмети з дихальних шляхів дітей різного віку. На його рахунку сотні таких операцій. Цього разу вилучити будівельний шуруп з дихальних шляхів дитини йому допомагали анестезіологиня Яна Гречух та інтерн-хірургиня Софія Фурдас. Лікарям вдалося його витягнути акуратно та без ускладнень. Уже наступного дня дитину у задовільному стані виписали додому.

До торакальних хірургів «Охматдиту» доволі часто потрапляють діти, котрі вдихнули чи проковтнули сторонні предмети: деталі від конструкторів, магнітні кульки, канцелярські цвяхи, батарейки, заглушки до холодильника тощо. Усіх їх доводиться оперувати під наркозом. Не у всіх випадках сторонні предмети вдається дістати ендоскопічно. Деяких дітей доводиться оперувати через загальний доступ. Тож лікарі просять батьків стежити за тим, чим бавляться діти і забрати всі дрібні предмети з дитячих іграшок.