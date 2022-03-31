У четвер, 31 березня, близько 17:30 з приміщення луцького ЦУМу евакуювали людей. До ДСНС надійшло повідомлення, що у будівлі шириться різкий неприємний запах. За попередньою інформацією, у повітрі різко підвищилась концентрація дезинфікуючої речовини, якою обробляють поверхні. Чому це сталось, наразі з'ясовують.

Інформацію про евакуацію підтвердила речниця поліції Волині Ольга Бузулук близько 18:00. Вона зазначила, що з будівлі евакуювали всіх відвідувачів та продавців. Будівлю ЦУМу, що на проспекті Волі, 1, огородили обмежувальною стрічкою.

Згодом у прес-службі ДСНС області повідомили, що погіршення самопочуття у відвідувачів ЦУМу могла викликати дезінфікуюча речовина, якою обробляють поверхні.

«Адміністрація закладу вчинила правильно: одразу організувала провітрювання будівлі та евакуацію відвідувачів і продавців. Повідомлення до служби 101 надішло о 16:59. Рятувальники прибули о 17:12, провели замір щодо наявності небезпечних хімічних речовин. На 18:30 концентрація речовини суттєво зменшилась, загрози людям немає. На місці події працювали 6 рятувальників, одна одиниця техніки ДСНС, а також фахівці Волинського обласного лабораторного центру», – йдеться у повідомленні.

Також зранку наступного дня рятувальники проведуть додатковий замір.