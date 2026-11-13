64-річна Світлана Подольська пʼять місяців жила з українськими військовими на позиціях

З села Мала Токмачка у Запорізькій області евакуювали останню жительку – 64-річну Світлану Подольську. Жінка п’ять місяців жила на позиціях із військовими 118-ї окремої механізованої бригади. Про це у п’ятницю, 13 листопада, повідомили на фейсбук-сторінці бригади.

У квітні 2026 року Світлана Подольська була єдиною, хто ще проживав у Малій Токмачці. Однак російські безпілотники знищили будинок жінки, тож вона вирішила евакуюватися із села. Військові 118-ї бригади планували вивезти Світлану Подольську, однак одразу здійснити евакуацію було неможливо через щільність ворожих дронів та заміновані дороги. Тому жінка залишилася на позиціях із військовими.

Так Світлана Подольська прожила з бійцями п’ять місяців. Зрештою 21 жовтня жінка разом із піхотинцями 118-ї бригади змогла вийти в тил.

«Йшли короткими перебіжками і лише “по сіряку”, щоб нас не помітили. Тричі перепливали річку. Тоді дуже боялася, щоб Віктор не втонув. Він же в бронежилеті, та ще й я “в нагрузку”. Заплуталася в “путанці”, то він мене рятував. Дуже переживала, щоб не стати для них клопотом, не підвести. Досі не знаю, як я це пережила і дійшла... Та що там розказувати – пройшли з хлопцями таке, що не кожному дано пережити. Стали один для одного ріднішими за рідних», – розповіла Світлана.

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Наразі жінка перебуває у безпечному місці й проживає разом із донькою у помешканні, яке їй допомогли винайняти бійці 118-ї бригади.

Мала Токмачка – село в Пологівському районі Запорізької області, розташоване приблизно за 10 км від Оріхова, неподалік лінії бойового зіткнення. До повномасштабного вторгнення Росії там мешкали близько 3 тис. людей.

У травні 2026 року військові 118-ї ОМБр встановили рекорд України, обороняючи Малу Токмачку: вони безперервно утримували контроль над селом протягом 1500 днів. Станом на 12 листопада 2026 року село перебуває під контролем української армії.