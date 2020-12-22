З наступного року частину ліків, в тому числі антибіотики, будуть відпускатися за електронним рецептом. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, почати переводити частину препаратів на електронні рецепти планують з 1 квітня.

«Ми вважаємо, що всі антибіотики повинні продаватися за електронним рецептом. Ми розробляємо зараз модуль, плануємо, що з 1 квітня він почне працювати спочатку з інсулінами, препаратами для імуносупресії та нарковмісними препаратами. Наступним кроком уже будуть антибіотики, які продаватимуться виключно за електронним рецептом», - сказав Степанов.

Також він повідомив, що МОЗ посилює контроль в умовах діючої нормативно-правової бази щодо виписки рецептів, відпуску ліків в аптеках.

Зокрема, наприклад, ті рецепти, які нині існують у паперовому вигляді, повинні зберігатися в аптечному закладі протягом року, щоб Держлікслужба в будь-який час могла здійснити перевірку щодо відпуску ліків, у тому числі антибіотиків.

До слова, за статистикою МОЗ, цьогоріч споживання антибіотиків в Україні зросло в 3,5 раза. Відомство закликає українців не займатися самолікуванням і не купувати антибіотиків без призначення лікаря.