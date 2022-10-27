З озера на Львівщині водолази дістали тіло 64-річної жінки
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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Тіло жінки дістали 26 жовтня
В озері у селі Розворяни (Глинянська ОТГ) втонула місцева мешканка. Водолази витягли тіло літньої потопельниці у середу, 26 жовтня.
Як повідомила Центральна рятувально-водолазна служба Львівщини, потопельниці було 64 роки. Жінка – місцева мешканка, її тіло водолази передали поліції для встановлення обставин та причини смерті.
Додамо, два дні тому, у понеділок, 24 жовтня, у річці Дністер в Самбірському районі втопилася 55-річна жінка.
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