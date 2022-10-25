Тіло жінки витягли з річки 24 жовтня

У річці Дністер в Самбірському районі втопилася 55-річна місцева мешканка. Її тіло з річки витягли поліцейські в понеділок, 24 жовтня.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, об 11:44 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Гординя Самбірського району в річці Дністер виявлено тіло людини.

На місце події одразу приїхали рятувальники, які надали поліції спеціальні костюми для роботи у холодній воді, а також багор і мотузку.

Тіло жінки витягнули на поверхню і встановити її особу – це 55-річна місцева жителька. Обставини події та причина смерті встановлюють поліцейські.