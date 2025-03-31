Тіло загиблої було на поверхні води на відстані одного метра від берега

У неділю, 30 березня, в озері на Львівщині виявили тіло жінки. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Потопельницю виявили близько 16:40 в озері Барвінок, що в Новому Роздолі. Тіло загиблої було на поверхні води на відстані одного метра від берега. За даними джерел ZAXID.NET, йдеться про 68-річну місцеву мешканку.

Рятувальники за допомогою човна витягнули тіло на берег та передали працівникам поліції. Обставини події встановлюються.