Вибух газу зруйнував два поверхи у п'ятиповерхівці у Новій Одесі

Рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхового житлового будинку у місті Нова Одеса на Миколаївщині, де напередодні стався вибух газу, ще одне тіло.

Тіло загиблого чоловіка витягнули о 16:10 в неділю, 28 листопада, повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Рятувальники продовжують пошуки.

Таким чином, кількість загиблих в результаті вибуху в будинку в Новій Одесі зросла до трьох – ще двох загиблих рятувальники дістали з-під завалів 27 листопада. Крім них, Миколаївська ОДА також віднесла до жертв вибуху також ще й літнього чоловіка, якого після вибуху евакуювали із сусіднього під’їзду. Він помер від серцевого нападу.

Що відомо про вибух

Зранку 27 листопада у п’ятиповерховому будинку в місті Нова Одеса на Микоалївщині стався вибух газу, який зруйнував дві квартири на четвертому та дві – на п’ятому поверхах. В результаті інциденту троє людей постраждали. З пошкодженого будинку евакуювали 50 людей . Рятувальники продовжують роботи на місці трагедії.

Як зазначають «Новости-Н», газ вибухнув у квартирі на п’ятому поверсі, де проживало подружжя людей похилого віку (чоловік 1934 року народження і його дружина 1937 року народження). Їхні сусіди розповіли, що раніше в цій квартирі вже були проблеми з газом, коли хтось із подружжя забув закрити вентиль на газовій плиті. Однак тоді запах газу почули сусіди, які повідомили про це жителям квартири.