Родина бійця майже рік не мала інформації про нього

У рамках чергового обміну військовополоненими 23 жовтня з російського полону повернувся буковинець Ілля Тариця. Військовослужбовець чотири роки пробув у полоні. Про це повідомив керівник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко в своєму телеграм-каналі.

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Буковинець Ілля Тариця родом із села Купка Чернівецького району. У полон до росіян він потрапив у квітні 2022 року. За даними «Суспільне.Чернівці», родина 36-річного бійця майже рік не мала про нього жодної звістки. Мати бійця Сільвія побачила відео з полоненим військовим, схожим на її сина, в російських групах. Згодом їй підтвердили, що Ілля перебуває у полоні. За словами жінки, її син із 2009 року долучився до війська та служив у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Брав участь в обороні Широкиного та Маріуполя.

«Останній раз він був у Маріуполі. Про нього нам передали інформацію побратими 27 березня 2022 року. Зв'язку тоді там майже не було. Один дзвонив і передали всім – живий, здоровий і все. У березні Ілля був поранений, лежав у госпіталі в Маріуполі. Коли госпіталь бомбили, вони перейшли на завод Ілліча. 4 квітня там і взяли їх у полон», – розповіла Сільвія Тариця.

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Додамо, що в рамках обміну до України повернулися 261 захисник та 9 цивільних. Це нацгвардійці, зокрема воїни «Азова», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.