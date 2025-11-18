Паразит перебував у тілі жінки п'ять місяців

Хірурги-офтальмологи дістали з повіки 40-річної мешканки Львівщини 7-сантиметрового гельмінта. Цьогоріч це вже п’ятий випадок дирофіляріозу на Львівщині, повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

Жінка повідомила, що у квітні цього року після укусу комара у неї виникла припухлість та почервоніння на лікті правої руки, їй дошкуляли печіння та свербіж. У липні припухлість мігрувала в ділянку правої молочної залози і деякий час її нічого не турбувало. Та у вересні пухлиноподібне утворення з’явилось на правій повіці і тоді вона вже вирішила звернутися по медичну допомогу до однієї з лікарень Львова. Хірурги-офтальмологи її прооперували і дістали з повіки 7-сантиметрового паразита. Для встановлення виду гельмінта матеріал відправили на дослідження до паразитологічної лабораторії Центру. Фахівці паразитологічної лабораторії Центру ідентифікували паразита як дирофілярію.

Цьогоріч, кажуть у Центрі, це вже п’ятий випадок дирофіляріозу на Львівщині. У 2024 році було зареєстровано чотири випадки цієї паразитарної хвороби.

Нагадаємо, дирофіляріоз – зоонозний гельмінтоз, який спричинюють гельмінти роду Dirofilaria. У людей, як правило, дирофіляріоз проявляється або підшкірними вузлами, у багатьох випадках хвороба перебігає безсимптомно. При ураженні ока, а це майже в 45% випадків, виникають вузли під шкірою повік.

Переносять дирофіляріоз інфіковані при укусі хворих тварин комарі. В організм людини личинка гельмінта потрапляє саме через укус комара. З моменту зараження людини до утворення пухлини може минути від одного місяця до двох років.

Спершу на місці укусу комара з'являється невеличке ущільнення, яке згодом може вирости до розмірів пухлини. Крім відчуття переміщення, у місці локалізації паразита може свербіти, пекти, набрякати червоніти. Можуть бути скарги на головний біль та загальне нездужання.

Щоб захиститися, необхідно користуватися засобами, що відлякують комарів, використовувати захисні засоби для домашніх тварин, проводити періодичну дегельмінтизацію тварин, оскільки вони є джерелами інвазії.