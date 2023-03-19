З міста Часів Яр Донецької області на тлі постійних обстрілів змогли евакуювати всіх дітей. Про це «Вільному радіо» розповів начальник Часово ярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, пише «Бабель»

Останніх дітей вивезли 16 березня. Чаус уточнив, що йдеться саме про дітей з батьками. Скільки саме вдалось евакуювати дітей – невідомо.

Дітей, які перебували під опікою, вже давно вивезли.

Зазначимо, що 7 березня 2023 року Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, найперше це торкнеться Бахмуту.

Обовʼязкова евакуація дітей буде за супроводом одного з батьків, людини, яка їх замінює, або іншого законного представника.

Заступник міського голови Бахмуту Олександр Марченко 17 березня розповідав, що евакуацію неможливо провести, бо обстрілюються дороги. Вʼїзд до міста з усіх боків практично під обстрілами росіян. У місті залишалося близько трьох тисяч жителів, зокрема 33 дитини.