Церква Святого Пророка Іллі розташована на території монастиря отців студитів в Яремчі

У церкві монастиря Святого Пророка Іллі УГКЦ в Яремчі стався конфлікт між відвідувачками та настоятелем монастиря отцем Ігнатієм Голинським. Монах змусив двох жінок покинути приміщення через їх зовнішній вигляд, при цьому священослужитель застосував силу.

Відео з місця події 15 липня оприлюднила жителька Яремча Валентина Заяць. На ньому видно, як чоловік, одягнений у майку, шорти та домашні капці виганяє з церкви жінку у такому ж вбранні. За словами Валентини Заяць, її мати та сестру, які прийшли помолитися за зниклого на війні родича, силою змусили покинути храм, через їх начебто непристойний вигляд і користування телефоном. Донька жінки була одягнута у довгу спідницю і майку.

«Забирайтеся звідси. Вийдіть з церкви», – говорив чоловік на відео, виштовхуючи жінку із церкви.

«Мама з Олею близько 14:30 зайшли в монастир Яремче. Коли байдуже, як виглядаєш, коли моніториш кожне повідомлення, щоб це було лише про брата, щоб його знайти. Надворі спека, а Оля – моя сестра – цілком пристойно виглядає, а її з мамою побили і шарпали, і вигнали з монастиря», – написала у Facebook прикарпатка, звинувативши церковного діяча у сексизмі.

«Діячі церкви займаються побоями і сексизмом, багато віруючих може стати на будь-яку сторону, а мені розколу не треба, я хочу, щоб не бились у церкві її представники», – додала Валентина Заяць.

На допис відреагував прокуратор монастирів отців студитів Юстин Бойко, вибачившись перед жінками за дії отця Ігнатія Голинського та назвав його «справді добрим монахом».

«Отець Ігнатій дуже неадекватно повівся. Це треба визнати. Хоча, він справді добрий монах. Якщо можна, прийміть мої вибачення від імені монастиря за цей випадок. Я особисто зроблю все, щоб більше такого не повторилося і щоби о. Ігнатій Вас перепросив», – написав синкел у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ, ієромонах Юстин Бойко.

Додамо, що Церква Святого Пророка Іллі — колишня унікальна пам’ятка архітектури, споруджена у гуцульському стилі у формі хреста в Яремче. Вона згоріла в 2014 році, а поряд з нею у 2015 році за проектом львівського архітектора Романа Сулика збудували сучасний храм у подібному стилі. Церква, зведена на пожертви парафіян, розташована на території монастиря отців студитів, заснованого у 1936 році львів’янами Іллею та Іванною Кокорудзою.