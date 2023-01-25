На іноземця склали протокол за порушення правил перебування в Україні

Міграційна служба депортує громадянина Туркменістану, якого затримали неподалік Дністровської ГЕС. Під час перевірки виявилося, що іноземець перевищив термін перебування в Україні. На нього склали адмінпротокол.

Як у вівторок, 24 січня, повідомила міграційна служба у Чернівецькій області, чоловіка який намагався потрапити до місця розташування Дністровської ГЕС, затримали при в’їзді на територію району. Про причини спроби потрапити на територію гідроелектростанції нічого невідомо.

«Громадянина Туркменістану, який не виїхав вчасно з України після завершення передбаченого законом терміну перебування, виявили працівники Сокирянського відділу міграційної служби під час перевірки документів на в’їзді до Дністровського району Буковини», – йдеться у повідомленні.

У міграційній службі додають, що на іноземця, який намагався потрапити до місця розташування Дністровської ГЕС склали протокол за ч. 1 ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні). Порушника примусово повернуть до Туркменістану.