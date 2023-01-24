Групу нелегалів затримали уночі після отримання інформації від розшуковців

Уночі у лісі поблизу Ужгорода прикордонники затримали сімох чоловіків, які намагалися пробратися на територію Словаччини. Нелегали виявилися громадянами Непалу і мали при собі паспорти. Відомо, що чоловіки легально приїхали в Україну ще минулого року нібито на навчання. На усіх затриманих непальців склали протоколи за незаконний перетин кордону.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався у ніч на вівторок, 24 січня. Прикордонний наряд отримав дані про можливий перетин кордону нелегальними мігрантами від оперативників. Усіх затримали за 500 метрів до кордону зі Словаччиною.

«Про можливу спробу перетину кордону групою незаконних мігрантів ужгородських прикордонників проінформували колеги з оперативно-розшукового підрозділу загону За пів кілометра від держрубежу прикордонники помітили групу чоловіків. Усі семеро мали при собі паспортні документи та виявилися громадянами Непалу», – йдеться у повідомленні.

Під час перевірки з’ясувалося, що непальці законно приїхали в Україну наприкінці 2022 року з начебто з метою навчання у в одному з вишів Одещини. Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення обставин справи на них складуть адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин кордону України). Надалі справу розглядатиме суд.