З українських портів вирушили 13 суден зі збіжжям, це найбільший караван від 1 серпня

Із портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вирушили ще 13 суден. Вони перевозять 282,5 тис. тонн української агропродукції. Це найбільший караван кораблів із початку реалізації «зернової ініціативи».

За інформацією Міністерства інфраструктури України, з порту «Південний» відправили 6 суден, «Чорноморськ» – 5, а з порту «Одеса» – 2. Загалом на борту цих суден перевозять 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн.

На борту 13 суден перевозять 282,5 тис. тонн агропродукції, яка прямує до 8 країн

«У ході реалізації ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції», – повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди про безпечне вивезення українського зерна. Згідно з її умовами три українські порти було розблоковано для перевезення зерна, яке призначалося на експорт.