Українським морським коридором вже експортували понад 36 млн тонн вантажів

З порту «Південний» вийшло судно, на якому експортували рекордні 195,7 тис. тонн вантажу. Про це 6 квітня повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Корабель Captain Leonidas під прапором Панами став найбільшим серед усіх, які заходили в українські порти після початку повномасштабного вторгнення. Також на судні відправили рекордні за час війни 195,7 тис. тонн вантажу, вміст якого не уточняється. Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина – 50 метрів, максимальна вантажопідйомність – понад 203 тис. тонн.

Загалом морським коридором вже експортували понад 36 млн тонн вантажів з серпня 2023 року. Це вище за показники «зернової ініціативи» за рік існування.

Так, українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 млн тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на підхід до портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» очікують 135 судна, які мають експортувати 4 млн тонн вантажів.