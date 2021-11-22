78-річний пацієнт вистрибнув з вікна четвертого поверху ковідного шпиталю

З вікна четвертого поверху ковідного шпиталю під Луцьком вистрибнув 78-річний чоловік, від отриманих травм пацієнт загинув. Про інцидент відомо небагато, у поліції лише уточнюють, що це сталось ввечері у неділю, 21 листопада. Також відомо, що загиблий був уродженцем Львівської області. Самогубство це чи нещасний випадок, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Про інцидент повідомили у виданні «ВолиньPost», посилаючись на власні джерела. У коментарі ZAXID.NET прес-служба поліції області підтвердила, що такий інцидент справді був. Близько 21:00 у неділю, 21 листопада, з вікна четвертого поверху вистрибнув пацієнт ковідного шпиталю, що у селі Тарасове під Луцьком. Від отриманих травм чоловік загинув.

У поліції уточнюють, що загиблий був уродженцем Львівської області 1943 року народження. Слідчі зареєстрували відомості про цей випадок та готуються розпочати кримінальне провадження за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок». Тіло чоловіка доправили на судово-медичну експертизу.

Як розповів очільник Волинської обласної лікарні Олександр Дудар у коментарі «Волинським новинам», трагедія сталась після телефонної розмови з донькою. Чоловіка мали виписувати з лікарні.