Під час готівкових операцій копійки будуть заокруглювати

З 1 жовтня 2025 року Національний банк України почне виводити з обігу монети номіналом у 10 копійок. Про це повідомили у пресслужбі НБУ у середу, 17 вересня.

За даними регулятора, монетами номіналом 10 копійок далі можна буде розраховуватися. Усі торгівельні мережі, підприємства та банки України продовжать приймати ці монети, а українцям не доведеться спеціально здавати чи обмінювати їх.

Водночас з 1 жовтня банки України більше не будуть видавати з кас монети таким номіналом. Крім того, НБУ припинить карбувати 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.

«Таким чином, потрапляючи в банки, такі монети не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації», – повідомили у пресслужбі НБУ.

Зазначається, що рішення вивести монети номіналом 10 копійок покликане скоротити витрати держави та всіх учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, а також транспортування, зберігання й обіг цих монет. Під час готівкових операцій буде працювати правило заокруглення загальних сум в чеку. Зокрема:

сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення;

сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення.

Зазначимо, під час безготівкових розрахунків заокруглення не буде здійснюватися. В НБУ зауважили, що використання правил заокруглення не має суттєвого впливу на інфляцію.

За даними НБУ, станом на вересень 2025 року в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд штук розмінних монет. 4,1 млрд із них – це монети номіналом в 10 копійок, а 1,4 млрд – номіналом 50 копійок.

Нагадаємо, про намір вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок НБУ оголосив наприкінці липня.